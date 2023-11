Dansk stjerne misbrugt på nettet: - Det er jo tosset

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.I et jublende opslag på Facebook fortæller danser og musicalstjerne Silas Holst stolt om de 15 kilo, han har tabt ved hjælp af slankepiller for at imponere sin mand, Nicolai Schwartz.

'Vil bare lige pointere - det er absolut uden min viden eller accept, at dette “firma” bruger mig som frontfigur for deres slankepille (eller hvad end det er, de sælger). Top fake reklame!! Meget vil jeg gøre for Nicolai Schwartz, men har ikke tabt 15 kilo for ham', lyder det blandt andet i Silas Holsts opslag.

Han ved ikke, hvem der står bag opslaget, men han kalder det 'spild af tid' at nogen har siddet og udvalgt ham i forsøget på at narre godtroende Facebook-brugere til at købe slankepiller. - Det er sødt, at nogen tror, jeg har så meget indflydelse, at jeg kan sælge piller for dem. Det tror jeg nu ikke, jeg kan. Jeg lavede også kun opslaget, hvis der nu skulle sidde en enkelt og blive forledt til at købe noget. Den ville jeg ikke have siddende på mig.

