Dansk spiller rystet efter bizart dødsfald

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Den amerikanske spiller blev snittet i halsen af en modstanders skøjte under en opgør i Nottingham, og han døde af det massive blodtab, han led efterfølgende.

Den 29-årige spiller nåede at optræde for en stribe klubber i karrieren - heriblandt svenske Malmö Redhawks, hvor han var holdkammerat med de danske brødre Oliver og Markus Lauridsen. - Ja, det er tragisk. Vi var holdkammerater i tre-fire måneder, og det var en stille og rolig fyr, som var rar at være sammen med, fortæller Markus Lauridsen til Ekstra Bladet. headtopics.com

Han var i Malmø, da Adam Johnson kom til i slutningen af 2020. Amerikaneren søgte nye græsgange, fordi den amerikanske liga lå stille som følge af corona-pandemien.Han nåede en god håndfuld kampe for den sydsvenske klub, inden han drog videre.- Det rammer én hårdt, selvom vi ikke var bedste venner. Men det er et menneske, man har arbejdet og kæmpet side om side med.

- Og at han tragisk er gået bort efter et uheld på isen, er rystende. Mine tanker går til hans familie og venner, fortæller han.Adam Johnson voksede op i Minnesota og nåede omkring Pittsburgh Penguins, for hvem han spillede 13 kampe i NHL, inden han tog til Europa. Siden blev det til ophold i tyske Augsburg, inden han skrev kontrakt med Nottingham Panthers i sommer. headtopics.com

Dansk stjerne efter sammenbrud: Min fejlLæs mere her Læs mere ⮕

Skoleelev hastet til sygehuset: Kvalt af to drengeLæs mere her Læs mere ⮕

Revser kvinderne: I er forkæledeLæs mere her Læs mere ⮕

Mand anholdt: Gik amok med økseLæs mere her Læs mere ⮕

Ivanka Trump skal vidne mod familienLæs mere her Læs mere ⮕

Efter overfald i Østerådalen skal der ske ændringer:Klik og læs mere Læs mere ⮕