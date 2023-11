Dansk skiløber om blæst: Helt rigtigt at aflyse

Christian Borgnæs håber på, at søndagens World Cup-løb i storslalom bliver gennemført om tre uger i Gurgl, efter at sæsonpremieren blev aflyst.Søndagens World Cup-åbning i mændenes alpine skikonkurrencer i Sölden blev aflyst midt i første gennemløb på grund af pludselig blæst.

Den dansk-østrigske skiløber Christian Borgnæs fortæller, at han modsat flere af konkurrenterne kørte i modvind på den flade del af pisten.- Det blæste helt vildt, da jeg kørte. - Det var ikke en fair konkurrence, så jeg er faktisk glad for, at de endte med at aflyse det hele, siger Christian Borgnæs.

Skiløberen, der stiller op for Danmark, startede som nummer 45 og blev noteret for 38.-bedste tid af de 47 skiløbere, der nåede at køre ud fra startrampen. Christian Borgnæs var derfor ikke i nærheden af top-30, som var målet på forhånd. Det skyldes, at der uddeles World Cup-point til de 30 bedste, der også ville få et andet gennemløb. headtopics.com

Tiderne i søndagens løb kan man ifølge Borgnæs ikke læse noget som helst ud af på grund af blæsevejret. De 20-25 første på pisten kørte uden særlig meget vind, men så blæste det op, og vinden kom fra skiftende retninger. Alene på det flade stykke, hvor han kørte i modvind, vurderer Borgnæs, at han tabte et sekund.- Nogle havde modvind i bunden, nogle havde modvind i toppen, mens der var andre, der havde medvind. Rent teknisk føler jeg, at formen var god, siger den 27-årige skiløber.

Christian Borgnæs håber, at den aflyste storslalom-konkurrencen i stedet bliver afholdt om tre uger i forbindelse med en slalom-konkurrence i Gurgl.

