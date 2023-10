Dansk landsholdssvømmer frygter, at forurening i havet får hendes sport til at uddø

Helena Hvid Hansen har af flere omgange oplevet, at hun har måttet aflyse sin træning i havet på grund af for dårlig vandkvalitet. (Foto: © PRIVAT)

Den 21-årige danske åben-svømmer er blandt Danmarks bedste på disciplinerne 5 og 10 kilometer, og i sommer repræsenterede hun også de rød-hvide farver i den tilbagevendende, store internationale konkurrence, Open Water Cup.

- Når jeg ser sådan noget, frygter jeg selvfølgelig, at det ender med, at det ikke længere er muligt at bruge havet til at træne og dygtiggøre mig i min sport. - Jeg er altid opmærksom på at tjekke op på, om der er forurening, når jeg svømmer i havene og søerne. Det har også stoppet nogle træninger for mig, hvor jeg ikke har kunnet træne udenfor alligevel, fordi der har været forurening. Så har jeg måttet lave en plan B, siger Helena Hvid Hansen.Allan Nyhus, der er direktør i forbundet Svøm Danmark, deler hendes bekymring. headtopics.com

- Vi vil jo gerne have flere åben vand-svømmere, og hvis man ligger i en svømmehal hele året og træner til at komme til et stævne, og så ikke kan komme det, så kan det være, at man synes, man skal lave noget andet i stedet, siger Allan Nyhus.

