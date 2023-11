Dansk journalist sat på plads af Guardiola:

Pep Guardiola mener ikke, at det var en let og enkel sejr over rivalerne fra Manchester United. Det forklarede han Viaplay-kommentator Niels Christian Frederiksen. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Viaplays fodboldkommentator Niels Christian Frederiksen rejser Europa rundt for at kommentere topkampe.Og det blev en forholdsvis nem og enkel sejr for de engelske mestre fra Manchester City. Og netop det, at sejren blev så let ville Niels Christian Frederiksen gerne have Pep Guardiola til at forholde sig til oven på 3-0 triumfen.- Fodbold er altid svært. Du skal gøre dit yderste, fordi modstanderen altid er på, forklarer Pep Guardiola.

Niels Christian Frederiksen i selskab med Per Frimann og Michael Laudrup. Foto: LISELOTTE SABROE/Ritzau Scanpix- Pep har jo fuldstændig ret. Jeg har aldrig spillet topfodbold. Det blev til lidt i Aarhus Fremad fra Jyllandsserien frem mod 2. division. Og ikke mere end det. Det er helt fair, han reagerer som han gør. headtopics.com

