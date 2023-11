Dansk herredouble triumferer i French Open

Den danske herredouble med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen fortsætter deres fuldstændige forrygende form på badmintonbanen.

Søndag strøg de igen til tops i en stor turnering, denne gang French Open, der rangerer som en Super 750-turnering. I finalen vandt de med cifrene 21-14, 10-21, 21-18 over Muhammad Shohibul Fikri og Bagas Maulana fra Indonesien.Kamilla købte drømmehotel og sov på alle 10 værelser, før hun var tilfreds: - Jeg har fravalgt at gøre noget halvt

Kamilla købte drømmehotel og sov på alle 10 værelser, før hun var tilfreds: - Jeg har fravalgt at gøre noget halvt

Kamilla Vinter Hoffmann er en frygtløs iværksætter, og nu har hun indledt et samarbejde med en stjernekok

