Dansk brødrepar afviser klubsalg til Taylor Swift

I 2019 købte de danske brødre Alexander Reedtz og Christoffer Reedtz, der ejer selskabet Football Radar, Notts County.

Fredag har mediet Weekend Sport skrevet, at brødreparret allerede var ved at sælge den engelske klub, og det skulle være til ingen ringere end popstjernen Taylor Swift Det lader dog ikke til at være tilfældet. De danske brødre har i hvert fald været hurtige til at afvise den vilde historie.

De to danske Notts County-ejere Alexander Reedtz og Christoffer Reedtz afviste angiveligt Taylor Swift. Foto: John Walton/Ritzau Scanpix - Selvom vi er kede af at skuffe Swift-fansene i vores klub, bliver vi nødt til at afvise historien. Der er bestemt ikke noget ondt blod mellem os og Taylor, men på et så spændende tidspunkt for os og klubben kunne hun sikkert ikke i sine vildeste drømme have troet, at vi ville sælge klubben. headtopics.com

- Vi efterlader en tom plads i morgendagens playliste før kampen til et nummer fra hendes nyligt genudgivne 1989-album som en gestus af taknemmelighed for hendes interesse, skriver brødreparret ifølge klubbens hjemmeside.

I seneste sæson rykkede Notts County op i League Two. Siden er det gået forrygende for klubben, da man i øjeblikket ligger på andenpladsen.

