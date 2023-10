Dansk Bank-aktionærer må vente på milliard-udbytte

Danske Bank var i gavehumør i sommer, da bankens varslede milliardstore udbytter i de kommende. Men mens der var et udbytte med på 7 kr. per aktie ved halvåret, så var ikke noget med til aktionærerne i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal, der blev offentliggjort fredag morgen.

Bankens direktør, Carsten Egeriis, har dog ikke lukket kassen i for udlodning. Men det kommer ikke til at ske nu og her: - Vi vil som del af vores årsafslutning og efterfølgende generalforsamling i marts tage stilling til udbytte for anden halvdel af året, siger topchefen til MarketWire og fortsætter:

- Og vi har jo sendt et klart signal, at vi mener, at vi har potentiale til at udlodde over 50 mia. over de fire år. Danske Bank kom i sommer med nye finansielle mål til og med 2026 samt en ny strategiplan for til 2028. Og i den forbindelse kom banken med meldingen om, at den var klar med mindst 50 mia. kr. i udlodning til aktionærerne. headtopics.com

