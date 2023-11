Danmarks rigeste misbrugt: Vi gør alt, hvad vi kan for at stoppe det

For Anders Holch Povlsens navn bliver misbrugt på annoncer, der skal lokke penge ud af investeringslystne danskere. - Det er korrekt, at vi desværre oplever en del misbrug og forsøg på svindel – i lighed med det, en række tv-værter og skuespillere har oplevet og har berettet om tidligere, skriver Bestseller i et mailsvar til TV MIDTVEST.På Facebook med Anders Holch Povlsens navn og billede bliver der gjort reklame for, hvordan hans investerings program"hjælper dig med at opnå attraktive afkast".Men annoncen er falsk, slår Bestseller fast.

Brande-virksomheden understreger, at de er opmærksomme på problemet med svindelannoncerne. Og at de forsøger at få misbruget stoppet. - Vi gør alt, hvad vi kan for at få standset de falske opslag – så ingen risikerer at blive udsat for det – og vi er også i dialog med bl.a. Meta om udfordringen på eksempelvis Instagram og Facebook, hvor de florerer, skriver Bestseller.

Vi læser og forholder os til alle tip, men intet bliver offentliggjort, før vi har drøftet det med dig. Tilføj gerne så mange informationer som muligt, så bliver det nemmere at kontakte dig. Ønsker du at være anonym, respekterer vi det i henhold til de presseetiske regler.Vil du sende os et fortroligt tip eller information, kan du sende det til redaktionen krypteret via vores sikre e-mailformular.

