Danmarks målsluger slog til, da det gjaldt: 'Det var fedt'

Nogen udpreget fodboldfest var det ikke, da det danske landshold fredag aften var på besøg i Reykjavik for at spille en omgang bold mod det islandske landshold.

Efter en flot solotur af den danske venstreback Sofie Svava i opgørets 71. minut, hvor stillingen var 0-0, blev bolden sendt ind i feltet, hvor Amalie Vangsgaard kom buldrende. En flot, flot scoring, som modstanderne - trods flere store chancer helt til sidst - ikke formåede at svare på.

- Det var fedt. Jeg synes, at vi prøver så længe, hvor nogen ting lykkedes, mens andre ting ikke gør, så det er bare megavigtigt, at vi får den ind, siger hun. Det hold dog hårdt for landsholdet og Amalie Vansgaard, der med målet når op på siden af Pernille Harder som dansk topscorer i Nations League. headtopics.com

