Danmarks internet er et attraktivt mål for sabotage, vurderer eksperter

Danmark er et attraktivt mål for sabotage af de fiberkabler, der er rygraden i internettet og den digitale infrastruktur, skriver»Danmark er et attraktivt mål, fordi vi er en hub for mange services og samtidig er meget tilgængeligt. Det er nemt at komme ind og ud af Danmark. Det samme gælder nogle af lokationerne, hvor fiberkablerne kommer ind fra havet og ud i landet. Man kan køre helt op til dem.

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2. Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger. headtopics.com

Læs mere:

version2dk »

Nåede det ikke sammen med broren: 'Det betyder altid noget'Nåede det ikke sammen med broren: 'Det betyder altid noget' Læs mere ⮕

SF klar med akutpakke til Limfjorden: - Det er dybt alvorligt, det der sker lige nuLæs mere her Læs mere ⮕

Musikalsk Pussy Power: Det kunne gå så galt…Men det gik helt rigtigtSofie Trolle fortolkede med stor succes tre udvalgte værker fra Kirsten Justesens aktuelle udstilling ”Pussy Power” på Kunsten i Aalborg Læs mere ⮕

Inden længe sker det: Banebrydende ændringer i 'Vild med dans'Det er store ændringer, der har set dagens lys for det evigt populære underholdningsprogram. Læs mere ⮕

Annoncerer største optrædener nogensinde i Danmark: Aqua spiller to kæmpe koncerter næste årDanmark, det her kommer I aldrig til at glemme, udtaler Aqua selv om koncerterne. Læs mere ⮕

Pensionsselskab med alarmerende tal: 'Samfundet står i en sundhedskrise'I længden vil forebyggelise af det mentale helbred spare Danmark en del flere penge, end det gør at afskaffe Store Bededag. Læs mere ⮕