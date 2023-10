Danmarks forsvarsminister vildleder befolkningen om våbenindkøb

Lige nu står vores forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen og Danmark midt i en officiel løgn om våbenindkøb ved Elbit i Israel.

Den 24. august klokken 19:30 åbner Filmklubben op efter sommerferien. Her starter vores månedlige debataftener igen. Endnu alvorligere er det, at løgne og manipulationer bliver brugt til at bringe verden nærmere krig og konflikter. Og det er Danmark en del af.

Trods store demonstrationer fra befolkninger overalt på kloden, og trods det at alle beslutningstagere godt vidste, at der ikke var masseødelæggelsesvåben i Irak, blev krigen alligevel indledt. Med Danmark som aktiv deltager!Vi bliver hver dag udsat for manipulation og en meget kraftig mediekampagne, hvor skurk og offer er givet på forhånd. headtopics.com

Katharine Gun, spillet af Keira Knightley, er en britisk efterretningsspecialist, hvis job består i rutinemæssigt at håndtere fortrolige oplysninger. En dag i 2003, i tiden op til Irakkrigen, modtager Gun et memo fra NSA med en chokerende instruks: USA beder om Storbritanniens hjælp til at indsamle kompromitterende oplysninger om medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd, så man kan afpresse dem til at stemme for invasionen af Irak.

Hvorfor vælger man at vedtage køb ved israelske Elbit, når Folketinget i flere omgange tidligere har nægtet at lægge ordrer på indkøb af våben hos netop det firma?Og vigtigst af alt: Hvordan går det egentlig med de fredsforhandlinger, der er i gang med afrikanske ledere som aktører? Er der udsigt til, at freden nærmer sig? headtopics.com

