Danmarks formand for Liberal Alliance overvejer en ny regering med et blåt flertal

Der skal senest være folketingsvalg 1. november 2026. Selvom der er længe til, er Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh begyndt at gøre sig tanker om, hvordan en ny mulig regering med et blåt flertal kan se ud.- Det kan jo også godt være, at man kunne få en centrum-højre-konstellation, som inkluderer Venstre, Moderaterne, Radikale Venstre, Konservativt Folkeparti, Liberal Alliance og så bliver suppleret af de mandater, der mangler.

Det kunne være Danmarksdemokraterne, men det kunne også være Dansk Folkeparti. Jeg siger ikke, at det er en nem øvelse, men jeg tror heller ikke, at det er en umulig opgave, siger han til avisen.- Jeg håber, at man kunne tale med Martin Lidegaard (partiets formand, red.) og de radikale. Jeg har i hvert fald et glimrende samarbejde med ham, og jeg tror, vi kunne lave noget rigtig godt på reformdagsordenen, og at han skulle have lov til at give den fuld gas med klima, siger Vanopslagh til Politike





