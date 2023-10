Danmarks første Power-to-X-udbud er afsluttet

Visualisering af European Energys PtX-anlæg i Kassø ved Rødekro i Sønderjylland, som render med en stor del af støttepuljen. Illustration: European Energy.

En ekstra facet, når man først har set at anlæggene virker, er at se på hvordan disse anlæg fungerer når de kun får el"somme tider". Det her projekt i den mindre skala (10 MW elektrolyse), kommer til at give en masse praktiske erfaringer, fordi man der faktisk vil producere ammoniak vha fluktuerende el:"Og desuden vil vi hos Skovgaard Energy demonstrere, at ammoniak er lige så velegnet til at producere strøm, som kul og naturgas er" headtopics.com

Jeg er meget enig i, at vi er nået dertil, hvor ideerne skal ud for at afprøves i virkelighedens verden, i stedet for blot at være gode ideer udtænkt i forskerhjerner.En ekstra facet, når man først har set at anlæggene virker, er at se på hvordan disse anlæg fungerer når de kun får el"somme tider".

Her er de seks vindere af Danmarks første Power-to-X-udbudDer sendes nu støttekroner efter en række Power-to-X-projekter, mens projekter for omkring 400 MW elektrolysekapacitet må undvære. Læs mere ⮕

