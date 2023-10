Danmark vil øge samarbejdet med USA for at imødegå Rusland og Kinas indflydelse i Arktis

Danmarks udenrigsminister Lars Løkke vil øge samarbejdet med USA for at imødegå Rusland og Kinas indflydelse i Arktis, der grundet stormagtsspillet udvikler sig til en militariseret zone."Alle beslutninger, også om udenrigs- og sikkerhedspolitik, skal involvere os fra Arktis. Vi ønsker en fredelig udvikling", fastslår Aaja Chemnitz, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit.Den 8.

Tom Vilmer Paamand, formand for fredsorganisationen Aldrig Mere Krig, mener, at stormagterne helt skal lade være med at true militært i Arktis. I stedet vil USA sætte flere radarer op for at holde øje med russiske og kinesiske skibe. Blandt andet vil USAradarudstyr på Pituffik-basen, som de har benyttet siden 1951. En oplysning, som hverken det grønlandske parlament Naalakkersuisut eller Folketinget er blevet orienteret om.. Basen fungerer i dag som fremskudt varslingsanlæg i forbindelse med mulige atomangreb. Men der skal også flere fly til basen.

Danmark har øget sit militærbudget med en såkaldt “Arktisk Kapacitetspakke” på omkring 1,6 milliarder kroner for at styrke sin suverænitet og øge overvågningen i Arktis. – “Intet om os, uden os” er budskabet fra os fra Grønland. Alle beslutninger, også om udenrigs- og sikkerhedspolitik, skal involvere os fra Arktis. Vi ønsker en fredelig udvikling og fokus på konsekvenserne af klimaforandringer, oprindelige folks rettigheder og selvbærende økonomisk udvikling i vores land og region, siger hun til Arbejderen. headtopics.com

Alligevel lægger Lars Løkke i sin redegørelse til Folketinget ikke skjul på, at han ønsker, at også EU øger sin aktivitet i Arktis.

