Danmark har været til "eksamen" hos FN's Torturkomité. I næste uge ventes torturkomitéen at komme med sine anbefalinger til, hvordan den danske regering kan leve op til FN's Torturkonvention.

Der var emner nok at tage fat på, da repræsentanter for den danske regering i sidste uge var til "Danmark har underskrevet FN’s Torturkonvention og er derfor forpligtet til løbende at rapportere til en FN-komité, hvor ti eksperter overvåger, om Danmark lever op til forbuddet mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Forud for regeringens eksamen har en række danske ngo’er udarbejdet rapporter for at gøre FN’s Torturkomité opmærksom på de udfordringer, der er i Danmark. Der er stadig mange områder, hvor Danmark enten står stille, eller hvor der er brug for forbedringer, mener Dansk Institut Mod Tortur (Dignity). – Det gælder blandt andet i forhold til varetægtsarrestanter, som ofte sidder 23 timer i deres celle

:

İNGDK: 3D-printede bygninger i Danmark36 studieboliger på 1.656 m2 skal 3D-printes i Holstebro næste år. Bygningerne skal printes med lavt kulstofcement, vise nye byggemetoder og holde sig inden for budgettet for den sociale boligsektor.

Kilde: ingdk | Læs mere »

TV2NYHEDERNE: Danmark vil åbne tre nye ambassaderNår den nye ambassade åbner i Moldova, vil Danmark være repræsenteret diplomatisk i alle frontlinjestater til Ukraine.

Kilde: tv2nyhederne | Læs mere »

İNGDK: Årets bil i Danmark 2024 - Motorbloggen udpeger vinderenLad mig sige det med det samme, så der ikke er tvivl: Jeg udpeger min favorit til Årets bil 2024 uden at have kørt en eneste af finalisterne.

Kilde: ingdk | Læs mere »

İNGDK: Skolebøger skal skrives om: Danmark har aldrig haft skov fra kyst til kystStik imod tidligere teorier viser nyt studie, at den danske natur har været præget af åbne landskaber og lav vegetation, og noget tyder på, at store pattedyr var den afgørende faktor.

Kilde: ingdk | Læs mere »

JOURNALİSTENDK: DR udpeger reporter, som kun skal dække én eneste virksomhed23.000 mennesker går hver dag på arbejde for Novo Nordisk i Danmark . Og fra 1. december vil DR i endnu højere grad dyrke virksomheden og dens ansatte. ”Det er vigtigt at dække Novo Nordisk kritisk og nuanceret.

Kilde: journalistendk | Læs mere »

İNGDK: Kufferten er et signalapparat | IngeniørenEr denne kasse til at ringe op fra eller til at sprænge granit med. Vi har været på rundtur efter et svar.

Kilde: ingdk | Læs mere »