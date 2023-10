Danmark støtter Ukraine i kampen mod Rusland

Sammen med europæiske og amerikanske allierede har den danske regering handlet hurtigt og ansvarligt ved aktivt at støtte det modige ukrainske folk i deres kamp mod den russiske aggressor ved ikke blot at sende humanitær hjælp, men også våbensystemer, fra Cæsar-kanoner til F16-fly, blot for at nævne nogle få.

Mens jeg er stor fortaler for en forskers ret til at modsætte sig et forskningsområde eller emne (forskningsfrihed er og bør være garanteret i et demokrati), mener jeg, det er lige så vigtigt, at forskere, der, som mig selv, gerne vil bidrage til forskning og innovation inden for forsvarssektoren, får lov til dette, og måske endda tilskyndes til det.

Korrekt, dog er der ikke altid entydig enighed om at ordlyden i resolutionen giver beføjelser til en land offensiv og om de bagvedliggende efterretninger har tilstrækkelig integritet til at danne grundlag ud fra. headtopics.com

Det Canadisk flyvevåben, formåede dog af anvende deres operativt i Afghanistan frem til ca. 2007-2008, så det kan argumenteres om det var tidligt eller blot manglende udførelse. sende udsatte enheder hovedløst ind i områder, hvor der kan være trusler - der er en del planlægning forud for et sammensat angreb. Man droppede den tilgang efter Korea,

De seneste konflikter har flares typisk været brugt ved close air support og i forbindelse med take off og landings i hot zones - hvor man typisk forsøger at operere fra. Det kan vel godt argumenteres for at det i en eller anden forstand er som en del af noget offensivt - men det kunne lige såvel være i forbindelse med f.eks. overvågning og superiority opgaver, som også kan være defensive eller fredsbevarende af natur. headtopics.com

Læs mere:

ingdk »

Rusland vil give statsborgerskab i bytte for at deltage i krigen i UkraineRusserne har været overraskende gode til at få soldater til frontlinjen uden at skulle igennem store mobiliseringer, siger militæranalytiker. Læs mere ⮕

Danmark donerer mere militært udstyr til Ukraine – og Løkke lufter en bekymringDonationen indeholder kampvogne, infanterikampkøretøjer, ammunition, droner og håndvåben. Læs mere ⮕

Tesla slår salgsrekord i DanmarkTesla slår salgsrekord i Danmark Læs mere ⮕

Danmark dumper nedLæs mere her Læs mere ⮕

Tesla slår salgsrekord i DanmarkTesla slår salgsrekord i Danmark Læs mere ⮕

Tesla slår salgsrekord i DanmarkTesla slår salgsrekord i Danmark Læs mere ⮕