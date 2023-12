Danmark opretter national task force for kunstig intelligens

»Vi har brug for nye visioner for den offentlige digitalisering. Generativ AI og AI i det hele taget rummer mulighed for mere intuitiv kommunikation mellem digitale systemer og mennesker. Det skal vi i Danmark udnytte til at skabe digital inklusion, så Danmark igen bliver et reelt digitalt foregangsland,« lyder det fra Dansk Erhverv., at der etableres en national task force for kunstig intelligens, som kan starte konkrete projekter, der kan forny og effektivisere velfærden.

Det skal blandt andet afbøde mangel på arbejdskraft og begrænsede ressourcer.Task forcen skal på tværs af den offentlige sektor og med inddragelse af den private sektor være en motor i udviklingen af en samlet dansk indsats for udvikling af kunstig intelligens med særligt fokus på potentialerne i generativ AI og store sprogmodeller, lyder det i pressemeddelelsen. Task forcen skal blandt andet sikre, at konkrete løsninger med generativ AI og store sprogmodeller spredes og skaleres hurtigt i den offentlige sekto





