Danmark og USA indgår forsvarsaftale

Helsingør, 19. december 2023. Til Folketingets Forsvarsudvalg og de politiske partiers forsvarsordførere. Der er nu forhandlet en forsvarsaftale mellem Danmark og USA (DCA – Defence Cooperation Agreement). Det vil give USA adgang til flere militærbaser i Danmark. Tilsvarende aftaler er indgået med Norge, Finland og Sverige. Det danske Folketing skal godkende aftalen og tage stilling til de nødvendige lovændringer. Der skal fremsættes et forslag til behandling i Folketinget.

I baserne vil der være områder, der kun er åbne for USA. Amerikansk lov vil råde der. Dette indbefatter tortur og dødsstraf. Der kan holdes fanger. Danmark vil ikke have inspektionsrettigheder. NATO-medlemskab blev heller ikke taget op til debat, før der blev truffet afgørelse om ansøgningen. Det er på høje tid, at det danske folk sætter sig ind i, hvad den ændrede udenrigs- og forsvarspolitik vil betyd





Arbejderen » / 🏆 25. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Fra Produktions-Danmark til Service-DanmarkDanmarks eneste røde dagblad

Kilde: Arbejderen - 🏆 25. / 51 Læs mere »

Amerikanske soldater skal retsforfølges i USA, selvom de begår kriminalitet i DanmarkNy forsvarsaftale med USA sikrer, at amerikanske soldater kan udstationeres på dansk jord.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Danmark bøjer sig for USA: Gennemfører omfattende lovændringerDanmark bøjer sig for USA: Gennemfører omfattende lovændringer

Kilde: btdk - 🏆 10. / 63 Læs mere »

Danske klimaforskere: Dette er det bedste og værste ved COP28-aftalenTre af Danmarks førende klimaforskere reagerer nu på FN’s nyeste klimaaftale og giver deres bud på de mest positive og negative elementer.

Kilde: Videnskab.dk - 🏆 13. / 59 Læs mere »

Han kan samle Folketinget – men Nicolai Wammen splitter sit eget partiANALYSE: Officielt er han nummer to i Socialdemokratiet, men flere S-folk er bekymrede for udsigten til at få Wammen i spidsen for partiet.

Kilde: tv2politik - 🏆 8. / 63 Læs mere »

Flertal i Folketinget sætter kurs mod flere flertalsafgørelser i EUDanmarks eneste røde dagblad

Kilde: Arbejderen - 🏆 25. / 51 Læs mere »