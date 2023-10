Danmark napper med næb og kløer tre point på Island

Nogenlunde sådan må konklussionen være efter det danske kvindelandshold fredag aften slog Island 1-0 på udebane i Nations League.

Vinderen af gruppen skal spille en semifinalekamp efterfølgende, hvor der er en OL-billet på spil. Danmarks næste kamp er på tirsdag hjemme mod Wales, som er uden point. De første 45 minutter på Island var langtfra de bedste eller mest underholdende, det danske landshold har præsteret de seneste år.

Tilgengæld var Islændingene farlige på dødbolde, og efter 21 minutter var det tæt på at gå galt for Danmark, men overliggeren var i vejen for i islandsk føring.Man fik dog også antydningen af, at især den islandske bagkæde kunne presses til fejl, og det var tæt på at give en dansk føring kort efter pausen. headtopics.com

20 minutter før tid kom hun igennem i venstresiden. Med et præcist indlæg fandt hun Amalie Vangsgaard, der mødte bolden flot og hamrede den endnu flottere ind med en flugter.

