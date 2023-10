Danmark har mere skov og træklædt areal end tidligere antaget

Bøg, eg og rødgran dækker sammen med en række andre træarter knap 15 procent af Danmarks areal med skov. Her spiller de en afgørende rolle som kulstoflager, ressource for bæredygtigt byggeri og ikke mindst ramme for diverse økosystemer.

Men der er langt flere træer i Danmark end dem, der står i skovene. Faktisk er Danmarks skov- og træklædte areal knap 17 procent i alt - helt præcist 16,9 procent.Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt PLUS-indhold på Ing.dk, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger..

Professionel vandspecialist til ansættelse i regionalt vandteam i Europa med base på den danske ambassade i Warszawa Jeg er meget enig, men har dog de følgende kritiske kommentarer til først:"""Bøg, eg og rødgran dækker sammen med en række andre træarter knap 15 procent af Danmarks areal med skov. Her spiller de en afgørende rolle som kulstoflager, ressource for bæredygtigt byggeri og ikke mindst ramme for diverse økosystemer."""

IDA's vanligt bioenergifjendtlige mediehus (er det nok bare?) glemmer behændigt noget væsentligt i den sidste sætning. Gæt selv, hvad jeg tænker på.Det får dog især på sigt en ende i det omfang, bæredygtigt drevet produktionsskov omlægges til urørt skov. Netto CO2e-optaget pr ha vil aftage og kan endda blive negativt, fordi en voksende andel af den fra atmosfæren optagede kulstof afgives som CH4 i stedet for CO2. headtopics.com

Algoritme afslører Danmarks oversete områder med træer: Et areal større end LollandDanmark har to procent mere areal med træer, end vi troede, mens biomassen i form af træer er vokset med otte procent over natten i kraft af en ny, præcis algoritme og satellitbilleder. Læs mere ⮕

