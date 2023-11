Danmark frygter svinepest og arbejder på en aftale med Kina

Danmark eksporterer for seks milliarder kroners svinekød til Kina årligt. Men minister frygter svinepest. Fødevareminister Jacob Jensen (V) har været i Kina for at arbejde på, hvad han ser som en afgørende aftale for svinekødsindustrien i Danmark. Aftalen skal sørge for, at der stadig kan eksporteres svinekød til Kina, hvis afrikansk svinepest skulle ramme danske svin. (Arkivfoto).

BORSENDK: Danmark frygter svinepest og arbejder på en aftale med KinaFødevareminister Jacob Jensen (V) har været i Kina for at arbejde på en aftale, der sikrer fortsat eksport af svinekød til Kina, hvis afrikansk svinepest rammer danske svin.

VERSİON2DK: Danmark satsede på tech-diplomati i Kina, men nu er pengene vækSelvom dansk techplomacy i flere år har kørt en trebenet indsats i USA, Kina og Danmark, er det nu mere end et år siden, at der har været udgifter forbundet med initiativet i Beijing.

DAGENSDK: Ny flåt har sat kursen mod Danmark: Kan slå din hund ihjel på 24 timerDe danske hundeejere skal til at være ekstra opmærksomme, hvis flåten etablerer sig i den danske natur.

DRNYHEDER: Krigen mellem Israel og Hamas sætter gang i demonstrationer i store dele af DanmarkFredag og i weekenden er der arrangeret demonstrationer i Esbjerg, Aarhus, Vejle, Køge, København og Rønne, som viser sympati med civile ofre i Palæstina.

BORSENDK: Børsen JobEU, USA og Kina underskriver deklaration: Sådan endte AI-topmøde

