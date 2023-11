Danmark frygter svinepest og arbejder på en aftale med Kina

Danmark eksporterer for seks milliarder kroners svinekød til Kina årligt. Men minister frygter svinepest. Fødevareminister Jacob Jensen (V) har været i Kina for at arbejde på, hvad han ser som en afgørende aftale for svinekødsindustrien i Danmark. Aftalen skal sørge for, at der stadig kan eksporteres svinekød til Kina, hvis afrikansk svinepest skulle ramme danske svin. (Arkivfoto).

VERSİON2DK: Danmark satsede på tech-diplomati i Kina, men nu er pengene vækSelvom dansk techplomacy i flere år har kørt en trebenet indsats i USA, Kina og Danmark, er det nu mere end et år siden, at der har været udgifter forbundet med initiativet i Beijing.

DAGENSDK: Ny flåt har sat kursen mod Danmark: Kan slå din hund ihjel på 24 timerDe danske hundeejere skal til at være ekstra opmærksomme, hvis flåten etablerer sig i den danske natur.

DRNYHEDER: Krigen mellem Israel og Hamas sætter gang i demonstrationer i store dele af DanmarkFredag og i weekenden er der arrangeret demonstrationer i Esbjerg, Aarhus, Vejle, Køge, København og Rønne, som viser sympati med civile ofre i Palæstina.

ARBEJDEREN: Teaterdemokrati: En gradvis demontering af demokratiet i DanmarkForfatteren Albert Hytteballe Petersen udgav i 2021 bogen “Teaterdemokrati” på Det Poetiske Bureaus Forlag, som vi her bringer to uddrag fra, kapitel syv og kapitel ni. Bogen er forfatterens første politiske bog, og den sammenfatter hans samfundssyn – det er de 90 procent han tror på. Håbet ser han hos de umyndiggjorte, ikke i vores magthavere og teknokratiet.

ARBEJDEREN: Prisstigning på kollektiv transport i DanmarkRegeringen mener, at trafikselskaberne skal låne penge af staten for at sænke billetpriserne på bus og tog. Passagerer vil opleve en gennemsnitlig prisstigning på 10,3 procent efter nytår.

İNGDK: Regeringen overvejer at indføre vejafgifter i DanmarkTransportministeren deler sine overvejelser om indførelse af vejafgifter i Danmark, også kendt som roadpricing. Der er bekymring for, at elbilsalget kan blive påvirket.

