Danmark er semifinaleklar efter sejr over Montenegro

Danmark er semifinaleklar efter en solid præstation mod Montenegro i kvartfinalen. Opgøret sluttede 26-24 og med undtagelse af et enkelt moment i første halvleg, var danskerne aldrig bagud i opgøret, omend det spidsede til mod slutningen af kampen.Flere spillere viste godt spil mod montenegrinerne, hvor især en enkelt stjerne lyste klarere end de andre.Dyk ned i karaktererne og bedøm selv spillerne herunder:- Sandra var godt nok lang tid om at komme i gang.

Efter 23 minutter havde hun kun to redninger, men hun fik lov blive på banen af Jesper Jensen og takkede for tilliden ved at kvittere med mange store redninger og eminent målmandsspil. Kampens spiller- Kæmpede og sloges bravt gennem hele kampen mod de aggressive montenegrinske spillere. Ikke en finger at sætte på arbejdsindsatsen, men hun blev maksimalt udfordret, og sammen med resten af bagkæden blev hun for flad og accepterede, at Montenegro spillede på deres præmisser.Sarah Iverse





