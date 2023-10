Danmark er dybt afhængig af amerikanske techleverandører

på it-fronten. Det kan lyde paradoksalt, når skiftende ministre og et begejstret erhvervsliv sjældent misser en mulighed for at fremhæve de gentagne verdensmesterskaber i digitalisering, men som Ingeniørens it-medie Version2 løbende har afdækket, er guldmedaljerne dyrt købt.

mere end nogen andre viklet ind i techgiganterne, blandt andet fordi vi har digitaliseret så tidligt. Det bliver dyrt og kaotisk at vriste os fri fra. Derfor er det heldigt, at vi har en flertalsregering, der er klar til at tage de svære beslutninger, ligesom vi for første gang har en minister med ansvar for digitaliseringen. Det er bare med at få revet plasteret af./...men det er dyrt at lave god journalistik.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.Linux Kernel DeveloperRosenfelt & West Engineering A/S søger en systemudvikler Resultatet er, at en"smart-dansker" er en person, som nedlader (downloader) dusinvis af"gratis-apps" - som henter persondata - på sin"smart-phone".Man kan købe de samme cpu/mem (ie. hardware specs) hos Hetzner.com i tyskland - til 1/10 af prisen. Det inkluderer endda rigeligt trafik - så de penge sparer man også. headtopics.com

Cluster-api (til Kubernetes) - understøtter OGSÅ hetzner cloud - så man BURDE bygge sin udrulning på det og Kubernetes - så kan man køre ting hos ALLE større cloud vendor - også de europæiske - med samme setup.

Pris? Skal det stadig - efter alle disse afsløringer af evigt stigende priser fra de store selskaber, når vi først har gjort os afhængige - være prisen, der er afgørende? Er hele pointen ikke, at det sandsynligvis bliver billigere i længden af finde andre leverandører?Argumenter som der er ikke en afløser for Aula osv, burde måske istedet være - hvad har vi brug for - altså need to have mere end nice to have :-)Hvis jeg forstår... headtopics.com

Læs mere:

ingdk »

Annoncerer største optrædener nogensinde i Danmark: Aqua spiller to kæmpe koncerter næste årDanmark, det her kommer I aldrig til at glemme, udtaler Aqua selv om koncerterne. Læs mere ⮕

Tesla slår salgsrekord i DanmarkTesla slår salgsrekord i Danmark Læs mere ⮕

Tesla slår salgsrekord i DanmarkTesla slår salgsrekord i Danmark Læs mere ⮕

Tesla slår salgsrekord i DanmarkTesla slår salgsrekord i Danmark Læs mere ⮕

Tesla slår salgsrekord i DanmarkTesla slår salgsrekord i Danmark Læs mere ⮕

Overlæge Jens Lauritsen kalder det beskæmmende: Hver fjerde bilist har svært ved dette i trafikkenOverlægen Jens Lauritsen lægger ikke skjul på, at det er beskæmmende. Læs mere ⮕