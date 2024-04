Danmark bygger brintinfrastruktur til 15 milliarder kroner

Den danske stat bygger en brintinfrastruktur til 15 milliarder kroner, hvis brint-producenterne vel at mærke lever op til en række krav. Det er essensen af en delaftale, som regeringen og dens aftalepartier netop har indgået og som Ingeniøren har set i udkast.

Minister: Ingeniøren-undersøgelse udstiller, hvorfor der ikke er ligestilling i DanmarkLigestillingsminister Marie Bjerre (V) opfordrer tekniske uddannelser til at tage mere ansvar for studiekultur, efter Ingeniøren har afdækket, at kvindelige it-studerende risikerer at møde et fordomsfuldt miljø.

Talmagi på det gamle hospital | IngeniørenVi har tidligere undret os over lokalenumrene på Navitas – det er ikke meget mere logisk på Københavns Universitets City Campus.

Den russiske ambassade i Danmark åbner for stemmeboksen søndag | NyhederDet er muligt at stemme til det russiske præsidentvalg fra Danmark, hvis man er russisk statsborger.

Kan du samle den her? | IngeniørenHobbysløjd-entusiaster med rigelige mængder af tid kan uden tvivl finde inspiration i disse billeder, som Carsten Schjørring har sendt til Bagsiden. »Min far modtog som købmand denne i ­reklamegave fra Blaunfeldt og Tvede, da jeg var ni år gammel – vel at ­mærke i løsdele uden anvisning. Det tog mig en hel jule­ferie at samle den,« skriver han.

Gulf Oil fandt hvid brint i Danmark i 1950’erne: »Det er ekstremt interessant«Gamle fund af brint i Danmarks undergrund dukker op igen og vækker begejstring. »Vi står muligvis med en vedvarende energikilde med et stort potentiale,« siger energiprofessor Marie Münster fra DTU.

Grøn brint var »moden«: Men så fejlede tankstationerne og den første fabrik i DanmarkVirksomheden Everfuel regner fortsat med et dansk brinteventyr, selvom bundlinjen præges af røde tal.

