Danmark åbner for permanent amerikansk militær tilstedeværelse

I morgen offentliggør regeringen den baseaftale, som man – i hemmelighed – har forhandlet på plads med USA. Aftalen åbner Danmark for permanent tilstedeværelse af soldater og militært udstyr fra USA. Forsvarsminister Troels Lund Poulsen og statsminister Mette Frederiksen fremlagde tirsdag hovedlinjerne i den nye baseaftale, som regeringen underskriver i USA i morgen.

For første gang i fredstid åbner en dansk regering nu op for permanent tilstedeværelse af fremmede tropper på dansk territorium. I morgen underskriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og USA's udenrigsminister Antony Blinken en aftale om "mere permanent amerikansk militær tilstedeværelse på udvalgte militære områder i Danmark





