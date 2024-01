Danmark afviser plan for udfasning af asbestvandrør

På trods af et næsten enigt Europa Parlament har både Kommissionen og flere regeringer – herunder den danske – afvist at lave en plan for udfasning af asbestvandrør.Aalborg er den kommune, der topper listen, med godt 150 kilometer af de gamle vandrør. I årtier har man vidst, at det kan være kræftfremkaldende at indånde eller indtage asbestfibre. Alligevel er der ingen krav om, at de gamle vandrør skal udfases - og det er heller ikke på vej.

- Jamen altså helt konkret er der jo behov for, at man får en plan for forsvarligt at fjerne alt asbest i Europa. Også i vandrør. - Det er i virkeligheden det, som jeg har presset på for, og som flertallet af EU-parlamentet også har bakket op om, men som vi ikke er kommet i mål med, fordi medlemslandene, inklusiv den danske regering, ikke har ønsket at gå med til det, fortæller Nikolaj Villumsen til TV2 Nord. - Og det er jo, fordi det grundlæggende handler om kroner og ører - eller euro, som man vil sige i Bruxelle





