Dårligt FCM-nyt: Målmand er skadet

Jonas Lössl er ramt af en skade og kan ikke være med for FC Midtjylland, som fredag aften tager imod Lyngby i Superligaen. Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

Også forsvarsspillerne Juninho og Joel Andersson samt midtbanespilleren Emiliano Martínez er ukampdygtige for FCM. Det oplyser fodboldklubben fredag formiddag på sin hjemmeside. I stedet for Lössl er reservekeeperne Martin Fraisl og Oscar Hedvall udtaget til kampen mod Lyngby. Kun Fraisl er noteret for officielle kampe for FCM i denne sæson med to af slagsen.

FCM er inde i en god resultatmæssig stime uden nederlag i otte kampe, hvis man også tæller pokalkampe med.Lyngby har dog i de seneste seks indbyrdes opgør vist sig at være en drilsk modstander for FCM. Lyngby har vundet fire af opgørene - heraf de to seneste. headtopics.com

- De har udviklet sig til en irriterende modstander for FCM. De har stået kompakt, og de har spillet hårdt i forsvaret.

