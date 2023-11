Dømt igen igen: HA-rocker smidt ud af Pusher Street

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Det konstaterede en 40-årig Hells Angels-rocker, før han tog et fast greb om sin lyshårede kærestes ene balle i et par stramme sorte leggings, krammede hende og spurgte, om hun var okay. headtopics.com

Kynisk spil i Pusher Street: Skubber små fisk foran sigLæs mere her Læs mere ⮕

Fristadens hash-bølge: To dømt om dagenLæs mere her Læs mere ⮕

Voldtægtsmand dømt for voldtægt af 12 kvinder er blevet banket 'gul og blå' i fængsletEn 48-årig mand, der er dømt for voldtægt er 12 kvinder, er blevet banket 'gul og blå' af andre indsatte i fængslet. Læs mere ⮕

Her gemmer banderne våbenPolitiet har fundet våben flere steder og har visiteret mere end 1000 borgere på Nørrebro, Christiania og Amager for at forhindre hævnangreb i konflikte Læs mere ⮕

Holger Rune har smidt kasketten og fundet sit gamle jeg i BaselDe seneste dage har ifølge tennisreporter været de vigtigste i Holger Runes karriere. Læs mere ⮕

Forbudt glidevoks får nordmand smidt ud af World Cup-premiereSkiløberen Ragnhild Mowinckel nåede knap nok at tage hul på sæsonen, før hun blev diskvalificeret. Læs mere ⮕