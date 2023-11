Dødsulykke fik Aalborg-spiller til at øge sin beskyttelse

Aalborg Pirates' Julian Jakobsen kalder Adam Johnsons dødsfald tragisk, og i en ligakamp søndag valgte han selv at bruge yderligere beskyttelse.Den amerikanske ishockeyspiller Adam Johnson mistede livet efter en kollision med en modspiller, hvor han blev ramt på halsen af modstanderens metalklinge fra skøjten. Forwarden blødte kraftigt og fik hjælp på isen, men han døde senere af sine kvæstelser.

- Det er skrækkeligt, og hver gang, man ser sådan noget ske, tænker man, hvorfor ikke alle i verden spiller med halskrave. Det var den første tanke, der gik igennem mit hoved. Derefter gik tankerne til familien, ham selv og de, der har været så uheldige at opleve hændelsen på nærmeste hold. Det ville jeg ikke ønske nogen, siger Aalborg-spiller og tidligere landsholdsspiller Julian Jakobsen til TV 2 Sport.

Får det her dig til at advokere for, at I spillere i den danske liga også burde spille med halsbeskytter? - Men det sætter da tingene lidt i relief. Jeg tager selv mange faceoffs, og man ligger da tit derinde og roder. Man tænker da over, hvorfor man ikke har været i gang med det for lang tid siden, siger Jakobsen, der stoppede på landsholdet i 2022.Julian Jakobsen fortæller, at han efter Adam Johnsons dødsfald har det godt med at have lidt ekstra beskyttelse på. headtopics.com

- Spillet går hurtigere i dag, og det gør, at man måske skal tænke lidt mere over som spiller, hvilken slags beskyttelse man har på. Jeg håber da, at man ser, at der er flere, der vil.Administrationschef i Dansk Ishockey Union, Claus Fonnesbech, fortæller til TV 2 Sport, at der ikke umiddelbart er et krav om halsbeskyttelse på vej i den danske liga.

- Om der kommer en regel om halsbeskyttere på seniorplan også, det må tiden vise. Jeg er ikke sikker på det. Vi bekymrer os rigtig meget om hjernerystelser, som har en stor méngrad, men som selvfølgelig ikke er fatale, som den her er. Om vi skal genoverveje den beslutning? Det er muligt. headtopics.com

