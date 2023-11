Dødsulykke får retsligt efterspil: Anklager kræver flere år på lukket institution

Markus SvanteHan bliver nu ikke blot tiltalt for uagtsomt manddrab, men står det til sagens anklager, risikerer han også at blive anbragt på en lukket institution i op til fem år, hvis retten dømmer ham skyldig.Den forulykkede bil blev fundet liggende på hovedet uden for en lade, der var slået et stort hul, efter at bilen havde ramt laden med voldsom kraft.

Den 23-årige blev selv alvorligt kvæstet i ulykken, men det lykkedes at få ham under behandling på Aalborg Universitetshospital i tide til, at hans liv kunne reddes.Værre var det desværre med hans 18-årige passager, som blev så slemt medtaget under ulykken, at hans liv ikke stod til at redde.

Nu er politiets efterforskning mundet ud i en konklusion om, at det var vanvidskørsel, der lå til grund for dødsulykken. Det fremgår således af sagens oplysninger, at politiet mener, at den 23-årige kørte ind i laden med mindst 119 kilometer i timen. På det pågældende sted er højst tilladte hastighed 50. Det fremgår ikke før sagens start, hvordan han forholder sig til anklagerne. headtopics.com

