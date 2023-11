Dødsulykke får nu et alvorligt efterspil

Det risikerer et særdeles alvorligt efterspil for en 23-årig mand, at han sidste år bragede ind i lade i en bil. Ulykken kostede en 18-årig livet.

Den 23-årige bliver nu ikke blot tiltalt for uagtsomt manddrab, men står det til sagens anklager, risikerer han også at bliver anbragt på en lukket institution i op til fem år, hvis retten dømmer ham skyldig.Den forulykkede bil blev fundet liggende på hovedet uden for en lade, der var slået et stort hul, efter at bilen havde ramt laden med voldsom kraft.

Den 23-årige blev selv alvorligt kvæstet i ulykken, men det lykkedes at få ham under behandling på Aalborg Universitetshospital i tide til, at hans liv kunne reddes. Værre var det desværre med hans 18-årige passager, som blev så slemt medtaget under ulykken, at hans liv ikke stod til at redde. headtopics.com

Nu er politiets efterforskning mundet ud i en konklusion om, at det var vanvidskørsel, der lå til grund for dødsulykken. Det fremgår således af sagens oplysninger, at politiet mener, at den 23-årige kørte ind i laden med mindst 119 kilometer i timen. Politiet mener ligeledes, at føreren simpelthen fortsatte lige ud, da vejen drejede en smule mod højre, med det resultat, at bilen kørte direkte ind i ladebygningen med voldsom kraft.Denne artikel er en foromtale af en retssag. Det betyder, at artiklen er skrevet ud fra retssagens anklageskrift.

De tiltalte, der er nævnt i artiklen, er ikke dømt. Hvis man er tiltalt i en retssag, så har anklagemyndigheden vurderet den sag, politiet har arbejdet på og besluttet at rejse tiltale i retten.Da hastigheden ifølge politiet var mere end det dobbelte af det tilladte, falder det i kategorien vanvidskørsel, og derfor står den Audi, han kørte i også til at blive konfiskeret. headtopics.com

