Dødsulykke får dansk landsholdsspiller til at overveje 'træls' halsbeskytter

Men den regel burde indføres. Sådan lyder det fra Morten Poulsen, som er kaptajn hos Herning Blue Fox i den bedste danske ishockeyliga, og som har mere end 200 landskampe på cv'et. Morten Poulsen har spillet 11 VM-slutrunder for Danmark, og har ved alle spillet uden halsbeskytter. (Foto: © Henning Bagger, Ritzau Scanpix)

- Som spiller føler man sig ikke nøgen omkring halsen. Jeg har ikke følt behovet for at bruge den, og så er den måske en smule træls at have på. På verdensplan er det et krav at spille med halsbeskytter i juniorrækkerne, mens det blandt andet i Sverige og Finland er et krav i alle rækker. Og sådan burde det også være i Danmark, mener Morten Jensen.

Morten Jensen er én af de få spillere i den danske liga, som spiller med halsbeskytter. (Foto: © Michael Barrett Boesen, Copyright © Michael Barrett Boesen) - Jeg tænker, at den har reddet mig, for hvis den ikke havde været der, havde jeg nok slået hul på halsen, og så kunne det være gået helt galt, siger den 26-årige Rungsted-spiller.

- Det har aldrig været et problem for mig, og det er jo også bare en vanesag, og hvis folk spørger mig, siger jeg, at jeg ikke kan forstå, hvorfor de ikke bruger den.

