Cyberkriminelle kunne have slukket for elektricitet og varme til 100.000 danskere

Cyberkriminelle, muligvis fra statslige organer, kunne have slukket for elektricitet og varmeforsyning til mere end 100.000 danskere sidste forår, hævder rapporten. I maj i år blev kritisk infrastruktur i Danmark udsat for det største cyberangreb på forsyningsinfrastrukturen i landet hidtil. Elektricitet, gas og vand. Det hævdes, at 22 virksomheder, der driver dele af den danske energiinfrastruktur, blev kompromitteret i et koordineret angreb.

Resultatet var, at angriberne fik adgang til nogle af virksomhedernes industrielle kontrolsystemer, og flere virksomheder måtte gå over til "ø-drift". "En non-profit-forening ejet og finansieret af danske virksomheder inden for kritisk infrastruktur. Vi samarbejder med Europas andre CERT'er og er en del af en række cybersikkerhedsorganisationer, hvilket betyder, at vi har omfattende viden om angreb mod kritisk infrastruktur." Version2 talte med Søren Maigaard-Tobiasen fra SektorCERT telefonisk søndag aften, men han kunne ikke uddybe rapporten på det tidspunkt





