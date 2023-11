Crispr-baseret lægemiddel målrettet E. coli-bakterier snart en realitet

Ved hjælp af CRISPR-teknologi har designet fire fager (bakteriedræbende vira), der målrettet kan angribe uønskede bakterier og dræbe dem. Illustration: Hiroshi Nishimasu et al./Wikimedia Commons.

For første gang er det lykkedes et forskerhold at udvikle en behandling mod E. coli-bakterier i tarmen baseret på CRISPR-teknologi. Med lægemidlet bliver det nemmere at foretage målrettede behandlinger mod E. coli-infektioner, og det baner en ny vej i kampen mod den øgede mængde antibiotikaresistente bakterier.Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt PLUS-indhold på Ing.dk, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger..

