Cribbage: Et kortspil med en trædims til pointtælling

Der opstod hurtigt bred enighed i kommentarsporet om, at der er tale om en genstand til brug i kortspillet Cribbage, som ifølge Bagsidens research er et spil, der blev til i begyndelsen af 1600-tallet af Sir John Suckling, som tilsyneladende var lidt af en spillefugl. Spillet handler helt overordet om, at et antal spillere får hver fem eller seks kort, afhængigt af antal deltagere, fra et helt almindeligt sæt spillekort.

Så skal man på skift lægge kort ned på bordet i en pointgivende rækkefølge. Samtidig skiftes man til at bestyre en tredje hånd – ‘the crib’.Point bliver tildelt efter en række regler, og der ser ud til at være flere afarter, hvis man kigger rundt på nettet. Men der ligger i hvert fald, hvad der ligner et grundsæt af regler påOg hvad bruger man så trædimsen til? Jo dens funktion er at holde regnskab med pointene undervejs, så man slipper for at sidde og notere med papir og blyan





ingdk » / 🏆 6. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.