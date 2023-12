COP28: Klimatopmøderne bør handle om CO2-afgifter

COP28 gav et historisk resultat, men burde klimatopmøderne hellere handle om CO2-afgifter? Hvis man for alvor vil stoppe OPEC-landene med at udvinde olie og gas, så må de rige olieproducerende OECD-lande, herunder Danmark, Norge, England, Canada og USA, starte med at frigøre deres egne samfund for afhængigheden af fossil energi, og i øvrigt gå forrest ved at stoppe udvinding af fossile brændsler selv, skriver Thomas Meinert Larsen.

På klimatopmødet i Forenede Arabiske Emirater (COP28) fik verden for første gang en aftaletekst, hvor det blev understreget, at verdens lande skal gøre endnu mere for at stoppe afbrænding af fossile brændsler. Men selvom det i sig selv er historisk, så er det i virkeligheden kun et museskridt fremad. Teksten indeholder hverken en klar beslutning om et fuldt stop for nye fossile udvindingsprojekter, eller en slutdato for hvornår afbrændingen af de fossile brændsler skal ophør





