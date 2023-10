Container-tumult: Skændtes over udsmidt mad

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Det gik hårdt ud over Meny i Præstø, da en voldsom stormflod ramte i sidste uge.

Her blev butikken nemlig oversvømmet, og det har medført, at de har måttet smide samtlige varer ud, da de har været i kontakt med kloakvand. Og de mange kasserede varer gav onsdag aften anledning til tumult ved containerne bag butikken, fortæller butikschef Harly Jacobsen tilHer troppede omkring 12 personer op, som alle ønskede at få del i varerne, og situationen udviklede sig til et skænderi blandt de mange fremmødte 'skraldere'.Men skænderiet viser sig at være ganske overflødigt - for varerne bør slet ikke spises, understreger butikschefen. headtopics.com

Stoppede efter 22 år: Scorer nyt DR-jobLæs mere her Læs mere ⮕

Bitter fortid: Bagom Troels og Thorning-balladenLæs mere her Læs mere ⮕

Venezuela stormer bandeledet fængsel og finder musikstudieLæs mere her Læs mere ⮕

Mindst 16 dræbt og 50 såret i masseskyderi i USALæs mere her Læs mere ⮕

Meldinger om intense luftangrebLæs mere her. Læs mere ⮕

Kassen stemte ikke: Tidligere håndbolddirektør tiltalt for groft bedrageriKlik og læs mere Læs mere ⮕