Colombia sætter militæret ind i gidseldrama: Fokuserer på grænseområder

Jota scorer for Liverpool: Sender hilsen til Luis Diaz. Video: ViaplayMyndighederne i Colombia arbejder på højtryk for at finde og redde fodboldstjernen Luis Diaz' far, der er taget som gidsel af ukendte gerningsmænd.

Søndag har landets forsvarsminister Iván Velásquez meldt ud, at der lige nu foregår en kæmpe operation for at befri Liverpool-spillerens far.I alt arbejder 240 politi- og militærfolk på sagen, der lige nu fylder alt i Colombia, skriver»Det er en meget intens operation, ikke bare ved grænsen, men også i områder, der kan være flugtruter for kidnapperne. Der er mere end 130 politifolk og 110 militærfolk sat ind,« lyder det.