Cloud Empires: Techgiganter løsriver sig fra institutioner og love

Jeg er ramlet ind i finske Vili Lehdonvirtas bog ‘Cloud Empires’ fra 2022 ved et tilfælde. Titlen kaster mig i retning af nogle tanker og forestillinger, som har tumlet rundt i mit hoved i flere år, hvor denne verdens clouddrevne techgiganter i højere og højere grad har løsrevet sig fra centrale institutioner, nationer og love.Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt PLUS-indhold på Ing.dk, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger..

Du accepterer derudover følgende kontaktbetingelser: Teknologiens Mediehus må lejlighedsvis kontakte dig om arrangementer, konkurrencer, analyser, nyheder, job, undersøgelser og tilbud via e-mail. I e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forekomme markedsføring fra samarbejdspartnere. Du kan til enhver tid indstille dine kontaktpræferencer, under menupunktet ‘Tilladelser & Services’ på din ING/Profil.Da du er ved at tilmelde dig en gratis prøve beder vi dig hjælpe os med at gøre vores indhold mere relevant for dig, ved at vælge et eller flere emner der interesserer dig.Som medlem af IDA har du gratis adgang til PLUS-indhold, som en del af dit medlemskab. Fortsæt med MitIDA for at aktivere din adgang til indholde

:

BTDK: Lau Svenssen om dansk folkeaktie: Jeg overvejer, om jeg skal købe flereLæs mere her.

Kilde: btdk | Læs mere »

BTDK: Deler rystende erfaring fra skandaleaften: 'Jeg troede, jeg skulle dø'Hundredvis af hætteklædte fans ventede på dem.

Kilde: btdk | Læs mere »

WEEKENDAVİSEN: Jeg oplever, altså er jegSvendestykke. Endelig har Svend Brinkmann leveret en radikal samfundsanalyse uden stoisk krykkestok. Den lille Oplevelsessamfundet er hans ubetinget bedste bog.

Kilde: weekendavisen | Læs mere »

BTDK: Line Hoffmeyer i afmagt forud for nyt indgreb i hjertet: 'Jeg gider ikke være syg'Line Hoffmeyer i afmagt forud for nyt indgreb i hjertet: 'Jeg gider ikke være syg'

Kilde: btdk | Læs mere »

BTDK: Hornsleth er afholdsmand, men: 'Jeg ville råde mig selv til at have drukket noget mere'Hornsleth er afholdsmand, men: 'Jeg ville råde mig selv til at have drukket noget mere'

Kilde: btdk | Læs mere »

BTDK: Ude af 'Vild med dans': 'Den tager jeg med mig i graven'Ude af 'Vild med dans': 'Den tager jeg med mig i graven'

Kilde: btdk | Læs mere »