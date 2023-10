Claus Hjort tror ikke på sag efter afgørelse i Højesteret: 'Det ville være højst overraskende, hvis de holder fast'

Højesteret har i dag afgjort, at sagerne mod Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen skal køre for delvist åbne døre.Sådan lyder det fra en lettet Claus Hjort Frederiksen, efter landets højeste retsinstans i dag har besluttet, at straffesagen mod den tidligere Venstre-minister og den tidligere FE-chef Lars Findsen skal køre for delvist åbne døre.

- Nu skal man jo ikke hovere eller noget i denne her sag. Men det har faktisk været mig magtpålæggende, at der kan være en fri debat. Og det er helt befriende, at Højesteret siger, at alle har kendt hemmeligheden, så det ikke er en hemmelighed, siger han.

Siden Claus Hjort Frederiksen blev tiltalt, har han uden held gennem både byret og landsret kæmpet for at få mere åbenhed i straffesagen mod ham om læk af statshemmeligheder. Og det er der altså kommet allerede nu. For Højesteret løftede i dag sløret for, at straffesagerne drejer sig om videregivelse af oplysninger om et samarbejde mellem Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og den amerikanske efterretningstjeneste NSA om aflytning af datakabler. Det har tidligere været mørkelagt.Det vil være overraskende, hvis sagen mod Claus Hjort og Lars Findsen fortsætter, mener førstnævnte. headtopics.com

- Det ville være højst overraskende, hvis regeringen - på trods af Højesterets kendelse - siger, de vil holde fast i, at det er en så stor hemmelighed, at de vil føre de her retssager. Det har jeg ærligt talt ikke fantasi til at forestille mig, siger den tidligere Venstre-minister.

Det er i sidste ende regeringens afgørelse, om sagerne skal fortsætte. I sager om statens sikkerhed er det nemlig den siddende justitsminister, der træffer afgørelsen. Anklagemyndigheden har fra start haft som forudsætning, at sagerne på grund af deres karakter skulle køre bag hermetisk lukkede døre.Højesteret har i dagens kendelse også lagt vægt på, at sagen mod ham er politisk og derfor skal behandles som en nævningesag. headtopics.com

