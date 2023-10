Claus Hjort om afgørelse: ' To års mareridt er ved at være overstået'

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau ScanpixDen tidligere Venstre-minister er mildt sagt en lettet mand, efter Højesteret i dag er gået imod anklagemyndigheden med afgørelsen om, at straffesagen mod Claus Hjort Frederiksen skal køre for delvist lukkede døre.

»Det er jo en stor lettelse, at to års mareridt er ved at være overstået. Det er glædeligt, at Højesteret har sat tingene på plads, for den her sag har jo vedrørt nogle væsentlige retssikkerhedsmæssige områder,« siger Claus Hjort Frederiksen til B.T.

Den tidligere forsvarsminister er tiltalt for under interviews med flere danske medier at have røbet statshemmeligheder om Danmarks spionsamarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste NSA.

