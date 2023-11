Claus Hjort beskylder Barbara Bertelsen for at have rejst sagen mod ham

I december 2021 sad tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i TV 2 News-programmet 'Lippert' og talte offentligt om et hemmeligt kabelsamarbejde mellem Danmark og USA. Claus Hjort Frederiksen påstår, at Barbara Bertelsen så interviewet med ham i ’Lippert’ den decemberdag i 2021 og blev vred., at Barbara Bertelsen ifølge hans ”kilder” ringede til departementschefen i Justitsministeriet, Johan Legarth, under interviewet og sagde, ”at nu skulle der gøres noget ved ham Hjort”.

Hækkerup ringede efterfølgende til daværende Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen med besked om at få ham til at dæmpe Claus Hjort Frederiksen.Det påstår i hvert fald Claus Hjort Frederiksen. Og han hævder, at sådan en ageren fra Barbara Bertelsen næppe sker, uden at Mette Frederiksen var orienteret.

TV 2 har spurgt Statsministeriet om en kommentar fra Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen til udtalelserne fra Claus Hjort Frederiksen. Det har ikke været muligt at få.TV 2 har også spurgt justitsminister Peter Hummelgaard (S), om der har været indblanding i sagen fra politisk niveau eller fra embedsværkets side.

Justitsministeren tilføjer, at regeringen netop på grund af det, han henviser til som ”konspirationsteorier”, nu lægger op til at udvide den allerede besluttede FE-kommission.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BORSENDK: Overblik: Her er forløbet i sagen mod Claus HjortOverblik: Her er forløbet i sagen mod Claus Hjort

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Overblik: Her er forløbet i sagen mod Claus HjortOverblik: Her er forløbet i sagen mod Claus Hjort

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

TV2POLITIK: Partier vil have sag undersøgt til bunds: - En af de største skandalerDe Radikale, Liberal Alliance og DD mener, at sagen mod Claus Hjort skal undersøges grundigt.

Kilde: tv2politik | Læs mere ⮕

JOURNALISTENDK: Straffesager mod Claus Hjort og Lars Findsen droppetStraffesagen mod den tidligere Venstre-minister Claus Hjort bliver droppet – og det samme gælder straffesagen mod tidligere spionchef Lars Findsen. Det skriver DR. Både Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen har begge været tiltalt for at røbe statshemmeligheder.

Kilde: journalistendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Børsen JobSager mod Lars Findsen og Claus Hjort droppes

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Børsen JobSager mod Lars Findsen og Claus Hjort droppes

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕