Clara Tauson misser finalen i WTA-turneringen i Canberra

Spanier Nuria Párrizas Díaz blev for stor en mundfuld for Clara Tauson, der misser finalen i WTA-turneringen i Canberra. Tauson besejrede Viktorija Golubic, Fiona Ferro og Maya Joint på vej til semifinalen. Turneringen er en opvarmning til Australian Open.





DRNyheder » / 🏆 5. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Clara Tauson klar til kvartfinale i Australien | NyhederTennisspilleren Clara Tauson er kommet godt ind i det nye år.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Clara Tauson klar til kvartfinale i Australien | Seneste sportTennisspilleren Clara Tauson er kommet godt ind i det nye år.

Kilde: DRSporten - 🏆 19. / 51 Læs mere »

Charlotte-Amalie sendte kendt musiker privatbesked - nu tager de på turné sammenHvis der er nogen, Charlotte-Amalie har drømt om at turnere med, er det Søren Huss, som hun genkender meget af sig selv i. En aften sidste år sendte hun ham en privat besked

Kilde: nordjyskedk - 🏆 16. / 53 Læs mere »

Dansk skiløber misser finalen i fransk World Cup-afdeling | Seneste sportDen danske skiløber Christian Borgnæs klarede sig lige netop ikke ind blandt de 30 hurtigste, da der lørdag formiddag blev afvikles første gennemløb af storslalom i franske Val d'Isère.

Kilde: DRSporten - 🏆 19. / 51 Læs mere »

Dansk Erhverv og KL: AI skal løfte fremtidens velfærd - »vi er ved at blive overhalet«»Vi har brug for nye visioner for den offentlige digitalisering. Generativ AI og AI i det hele taget rummer mulighed for mere intuitiv kommunikation mellem digitale systemer og mennesker. Det skal vi i Danmark udnytte til at skabe digital inklusion, så Danmark igen bliver et reelt digitalt foregangsland,« lyder det fra Dansk Erhverv.

Kilde: version2dk - 🏆 12. / 61 Læs mere »

EU-domstolen slipper intet ud om dansk klage over EU’s mindstelønsdirektivDanmarks eneste røde dagblad

Kilde: Arbejderen - 🏆 25. / 51 Læs mere »