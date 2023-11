Ciaran har ramt Storbritannien: 'Det er meget farligt derude'

Og stormen har torsdag morgen allerede vist sin styrke frem på øen Jersey. Her er målt en vindstyrke på lige knap 165 km/t, fortæller politiet her.Her forventes også ni meter høje bølger, tilføjes der fra øen, der i virkeligheden ligger tættest på Frankrig.

Og her får man også stormen at mærke. Andre steder langs den franske vestkyst, ved Bretagne, er der målt vindstyrke på 178 km/t. skriver, at den sydlige del af Storbritannien og Wales kan forvente 60-80 millimeter regn. Det samme kan også ske i den nordlige del af England og i Skotland.I Devon holder mindst 170 skoler lukket i dag – som et forvarsel er en bil på byens havn i øvrigt blevet taget af havet i nat. Det skriverOgså lufthavnene i Guernsey og Alderney forbliver lukkede i dag, mens der varsles, at mange togforbindelser vil blive berørt. Helt op til Skotland.

