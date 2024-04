Christopher udvider koncertturnéen i Danmark

Det er netop blevet offentliggjort, at Christopher nu har valgt at udvide fra to til fire.Han er en af de mest charmerende sangere i Danmark, og netop dette har også gjort, at Christopher nu har vundet mange af danskernes hjerter. Faktisk så mange, at hans koncerter solgte hurtigt ud, ’A Beautiful Life’-hitmageren tilføjer to ekstra shows i de for længst udsolgte Royal Arena og Djurslands Bank Arena.

Billetsalget til de yderst efterspurgte september-koncerter, som også er eneste mulighed for at opleve Christopher på dansk grund i hele 2024, starter torsdag den 4. april kl. 10! I sensommeren 2023 kunne Christopher løfte sløret for sine, uden sammenligning, største headliner-shows til dato; nemlig Royal Arena i København og Djurslands Bank Arena i Aarhus! Efterspørgslen for de to shows, der bliver kulminationen på et internationalt gennembrud med filmen og musikken fra Netflix-hittet, ’A Beautiful Life’, har været enor

