Få timer inden opgøret, hvor Marseille tager imod Lyon i den franske Ligue 1, er gæsternes bus blevet hærget.@OLVed ankomsten til Stade Vélodrome var halvdelen af bussens ruder i højre side nærmest eksploderet, og det er også gået ud over Lyons cheftræner Fabio Grosso.

Italieneren blev ramt i hovedet og forlod bussen med blodet løbende ned ad ansigtet. Hans assistent, Raffaele Longo, er blevet ramt i øjet.melder, at der lige nu pågår et møde i omklædningsrummet mellem spillere og klubpræsident John Textor. Mediet forklarer, at Fabio Grosso er i chok.Indtil videre har Lyon ikke reageret, men flere spillere er angiveligt meget chokeret og påvirkede af episoden.

Ifølge planen skal de to hold møde hinanden klokken 20.45, men det er lige nu usikkert, om kampen gennemføres. Lyon og Ernest Nuamah har haft en historisk dårlig start på sæsonen – de ligger lige nu sidst i Ligue 1, uden en eneste sejr efter ni kampe. headtopics.com

