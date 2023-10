Cheftandlæge for de svageste: - Vil I være det bekendt?

Et yderst risikabelt foretagende, kalder cheftandlæge for den Regionale Specialtandpleje Marianne Jørgensen Region Midtjyllands planer om at samle specialtandplejen i Silkeborg. 'Falder Regional Specialtandplejens tilbud fra hinanden, er der ikke et andet tilbud til vores patienter; vil Region Midt være det bekendt?'

- Resultatet af en flytning vil, efter min vurdering, blive tomme lokaler, som er ombygget og indrettet uden væsentlig besparelse, uden tandlæger og tandplejere til at udføre den meget vigtige opgave med at behandle udviklingshæmmede, psykisk syge, og andre sårbare borgeres tænder.Maria De Lemos - en af de borgere Marianne Jørgensen er bekymret for - har allerede sendt et brev afsted med overskriften: 'Jagten på de sårbare'.

- Selvfølgelig er det mit ansvar. Men i en ny klinik vil jeg ikke engang turde gå ind ad døren, så så nemt er det ikke, siger hun.Det er en reel bekymring, at Maria De Lemos ved en flytningen helt dropper tandlægen, mener det personale, der normalt er allertættest på netop borgerne. headtopics.com

- Vi er bange for, at vi taber vores i forvejen sårbare patientgruppe, og vi er bange for, at det her fører til personaleflugt, siger Jeanette Mortensen, der er sekretær på klinikken i Viborg, der står til at lukke. Selvom kritikken gør indtryk på næstformanden i Region Midtjyllands Hospitalsudvalg, Annette Roed (S), mener hun alligevel, der er fornuft i at samle klinikkerne i en.

I det nyeste bekymringsbrev angriber cheftandlægen dog, at den foreslåede flytning er en økonomisk bedre løsning.

Tryghedsløb vil have folk tilbage til ådalen: - Vi vil ikke lade frygten vindeKlik og læs mere Læs mere ⮕

Hastede i omklædningsrummet: - Det er sten, saks, papirLæs mere her Læs mere ⮕

Rusland og Kina nedlægger veto mod FN-resolution om GazaLæs mere her. Læs mere ⮕

Pinlig Madonna i Royal ArenaLæs mere her Læs mere ⮕

Undrer sig over sygeplejerske uden job: - Hvis vi skubber dem ud, kommer de ikke tilbageLæs mere her Læs mere ⮕

Lose: Farvel til Region Syddanmark bliver med tungt hjerteLæs mere her Læs mere ⮕