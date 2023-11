Celine Dion dukkede pludselig op i Las Vegas efter lang tids sygdom

Aflysningen kom på baggrund af, at hun blev diagnosticeret med den uhelbredelige nervesygdom Stiff Person Syndrome, der kun rammer én ud af en million mennesker. Celine Dion har været ude af rampelyset siden hun sidste år aflyste sin turné på grund af sygdom. City. (NYC). Derudover kan den diagnosticerede opleve muskelspasmer og problemer med stemmebåndet, hvad der også skete for Celine Dion.Siden aflysningen af koncerterne har der været stille fra den 55-årige popsangers side.I Las Vegas mødte det lokale ishockeyhold Golden Knights det canadiske hold Montreal Canadiens i går til kamp.

Dion, der selv bor i Las Vegas, valgte at støtte sine canadiske landsmænd ved at møde op i omklædningsrummet under kampen. På et Instagram slog Chantal Machabée, der er vicepræsident for hockeykommunikation for Montreal Canadiens, et opslag op.

